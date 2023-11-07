الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن نشاطات تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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OKAZ_ONLİNE: الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن نشاطات تهريب المخدراتتهيب الجهات ال أمن ية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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ALYAUM: القبض على مواطن في منطقة تبوك بتهمة ترويج المخدراتتم القبض على مواطن في منطقة تبوك بتهمة ترويج المخدرات والأقراص المخدرة غير المشروعة. تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتم تحويله إلى النيابة العامة. تهيب الجهات ال أمن ية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.

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ALYAUM: ضبط 6 أشخاص وإحباط تهريب 123 كيلوجرامًا من المخدرات في عسير والقصيمقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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RTARABIC: نتنياهو: سنتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب (فيديو)أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستتولى المسؤولية ال أمن ية بالقطاع بعد الحرب.

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OKAZ_ONLİNE: حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 90 كيلوغراما من نبات القاتحرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 90 كيلوغراما من نبات القات

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OKAZ_ONLİNE: إحباط محاولة تهريب 116 كيلوغراما من نبات القات في عسيرإحباط محاولة تهريب 116 كيلوغراما من نبات القات في عسير

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