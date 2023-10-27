الجوف: القبض على شخصين لترويجهما «الحشيش» و«الإمفيتامين»

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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مكة المكرمة: القبض على شخصين لترويجهما «الشبو»قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

المدينة المنورة: القبض على شخص لترويجه «الإمفيتامين»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

تبوك: القبض على 4 مقيمين لترويجهم 4772 قرصاً من «الإمفيتامين»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك لترويجهم (4,772) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياضضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياض اقرأ أكثر ⮕

اعتقال مشتبه به له علاقة بهجوم بروكسل الإرهابيقال مكتب المدعي العام البلجيكي الخميس إنه تم اعتقال شخص على صلة بإطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين في بروكسل الأسبوع الماضي اقرأ أكثر ⮕

القبض على 21 من عناصر «داعش» في غرب تركياألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية أزمير غرب تركيا القبض على 21 شخصاً على ارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي. اقرأ أكثر ⮕