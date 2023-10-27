الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار 'هدنة إنسانية فورية' بغزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى"هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأغلبية 120 صوتا مقابل رفض 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، حسب مراسل الأناضول.

ويعرب مشروع القرار الذي تم تبنيه خلال الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن"القلق البالغ" إزاء"التصعيد الأخير للعنف". وأدان القرار"جميع أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير". headtopics.com

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.قبرص التركية: هجمات إسرائيل على غزة "غير مقبولة إطلاقا"

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبيرة بـ'هدنة إنسانية فورية'، في اليوم الحادي والعشرين من اقرأ أكثر ⮕

الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بموافقة 120 دولة.. الأمم المتحدة تطالب بوقف نار فوري في غزةبينما يواجه أعنف هجوم منذ بدء الحرب، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي الذي تقدم به الأردن والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستد اقرأ أكثر ⮕

«الأمم المتحدة» تعتمد قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في ‫غزة‬اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في ‫غزة‬ بأغلبية 120 عضواً. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيماقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعليقا على تبني الجمعية العامة لمشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية بغزة، 'الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما'. اقرأ أكثر ⮕