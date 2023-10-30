الجزيرة ترصد شهادات ناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات

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شهادات بعض الناجين من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جبالياتحدث ناجون من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا عن حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

مشاهد للنازحين بداخل مستشفى القدس الذي تهدد إسرائيل بقصفه (فيديو)أظهرت مشاهد مصورة من داخل مستشفى القدس وسط مدينة غزة، العدد الكبير للنازحين الذي هربوا من القصف الإسرائيلي المستمر، والذي تهدد إسرائيل بقصفه على رؤوس من فيه. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 7700 قتيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

التربية والتعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 70 كادرا و2000 طالب في القصف الإسرائيلي على غزةأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، أن 2000 طالب وأكثر من 70 من الكادر التعليمي لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 23 يوما. اقرأ أكثر ⮕