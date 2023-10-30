الجزائر وتركيا تبحثان عقود توريد الغاز وتوسيع الشراكة

بحثت شركة"سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية) اليوم الأحد، العلاقات التجارية طويلة الأمد مع شركة"بوتاش" التركية في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال وسبل توسيع الشراكة بينهما.وأفاد البيان بأن"الرئيس المدير العام (الرئيس التنفيذي) رشيد حشيشي التقى اليوم بمقر سوناطراك، مع الرئيس المدير العام لشركة بوتاش، عبد الواحد فيدان، بحضور إطارات (كوادر) مسيرة للشركتين".

وأضاف:"ناقش الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات التجارية طويلة الأمد القائمة بين سوناطراك وبوتاش والتي تندرج في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع (المسال)". وتابع:"على إثر هذا الاجتماع، اتفق الشريكان على تعزيز علاقتهما التجارية، كما استغلا هذه المناسبة لمناقشة إمكانية توسيع شراكتهما واستكشاف فرص عمل جديدة".ومطلع 2020، جددت الجزائر عقد توريد الغاز الطبيعي المسال الى تركيا بكميات تصل 5.4 مليار متر مكعب سنويا، يمتد الى غاية 2024.

وقبل أيام، قال الرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي في مؤتمر للطاقة بإيطاليا، إن انتاج الشركة من الغاز بلغ 130 مليار متر ملعب، منها 45 مليار موجهة للاستهلاك الداخلي والبقية للتصدير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.فيتش: تعزيز العلاقات مع الخليج يدعم زيادة الاستثمارات في تركيا headtopics.com

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