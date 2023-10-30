الثلاثاء.. الدوسري ينافس المعز وماثيو على الأفضل في آسيا

يحتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأبرز نجوم القارة، وذلك خلال حفل الجوائز السنوي 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يقام، يوم الثلاثاء.ويشهد الحفل تكريم أفضل لاعب في آسيا، حيث تم ترشيح الثلاثي الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي والسعودي سالم الدوسري في فئة الرجال، في حين تتنافس سامانثا كير وتشانغ لينيان وساكي كوماغاي للفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا.

وسيتم خلال الحفل توزيع 18 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل اتحاد إقليمي في آسيا التي تم استحداثها مؤخراً، إلى جانب الجائزة المحدثة لأفضل اتحاد وطني، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.انزلقت كرة القدم الفرنسية إلى دوامة جديدة من العنف بعد إلغاء مباراة كانت مقررة بين فريقي أولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون بسبب تعرض حافلة الفريق الزائر ...

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