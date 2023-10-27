الثلاثاء حفل الجوائز السنوية 2022 لتكريم الأفضل في آسيا

مع عودتها المرتقبة إلى روزنامة أحداث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعد غياب أربع سنوات؛ تحتفل الجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - الدوحة 2022، التي تقدمها شركة نيوم، الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بالإنجازات المهمة لعام مميز لكرة القدم الآسيوية..ومن المقرَّر أن يتمّ تكريم أفضل أصحاب الإنجازات في قارة آسيا، خلال حفل يشهد حضور نخبة من النجوم على مسرح المياسة، الذي يقع داخل مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم الثلاثاء..

وأضاف: سوف نقوم بتكريم الجهود المتميزة للاعبينا والمسؤولين، الذين واصلوا الهيمنة على عناوين الأخبار العالمية في جميع أنحاء عالم كرة القدم، وكذلك الاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية لدينا، الذين يستحقّون الثناء الكبير لضمان النمو المستمر لرياضتنا في أصعب الظروف..وأردف بالقول: لقد تركت هذه الإنجازات إرثًا من التألُّق الذي من شأنه أن يلهم أجيالنا القادمة، ونحن نتطلّع إلى ليلة لا تنسى للاحتفال بأفضل ما في آسيا..

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