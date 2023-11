الثقافة السعودية تسطع في مدينة النور

الآن وبعد قرابة أربعة عقود، وفي عهد الملك سلمان الذي دشن أول انفتاح ثقافي على العالم، تضع الرؤية الوطنية 2030 الثقافة ضمن أهم أهدافها الإستراتيجية، وأصبحت وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة تقود حراكاً نوعياً كثيفاً غير مسبوق في كل المجالات.

الآن تشهد باريس خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر تظاهرة ثقافية فاخرة تعكس الحالة الثقافية الراهنة للمملكة بكل زخمها، حيث يقام «معرض الثقافة السعودية» الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمشاركة هيئات أخرى تابعة للوزارة، مثل هيئة التراث، والمكتبات، والموسيقى، وفنون الطهي، وفنون العمارة والتصميم، والأزياء، والأفلام وغيرها.

إلى الآن أخبار المعرض جيدة، كلُّ الزوار مبهورون بجودة التنظيم وحميمية الترحاب وثراء المحتوى. هناك حالة دهشة لدى الفرنسيين الذين لم يتعرفوا على المملكة سابقاً من كنوز الجمال التي شاهدوا عروضها، وهناك حالة زهو لدى القائمين على المعرض بالانطباعات التي تولدت لدى الزوار، والحقيقة أن حالة الزهو تغمرنا كلنا كسعوديين عندما تُقدم ثقافتنا إلى العالم بهذا المستوى.

قرابة أربعة عقود هي الفاصل الزمني بين معرض المملكة بين الأمس واليوم ومعرض الثقافة السعودية الذي يقام الآن، قطعت فيها المملكة مشواراً مهماً في البناء المادي والإنساني، لكنها الآن في زمن الرؤية تقدم نفسها للعالم بلد الثقافة والتعايش والتواصل الحضاري والإبداع الإنساني.

فرنسي لتعزيز التعاون المعماريوقّعت وزارة الثقافة السعودية وجمعية المهندسين المعماريين الفرنسيين في الخارج، مذكرة تفاهم لترسيخ أسس التعاون بينهما ورسم رؤية مشتركة لمدينة المستقبل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

