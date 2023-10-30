التلفزيون الإسرائيلي: مصر هددت تل أبيب بالحدّ من العلاقات الدبلوماسية

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر انخرطت تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت بطريق الخطأ موقعًا عسكريًا مصريًا بالقرب من كرم أبو سالم، في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه"يعرب عن أسفه بشأن الحادث" وسيتم التحقيق في الحادث بشكل أكبر.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة. headtopics.com

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حشود تقتحم مطار محج قلعة في داغستان بعد وصول طائرة قادمة من إسرائيل.. وأمريكا تعلقدعت الولايات المتحدة روسيا إلى حماية الإسرائيليين واليهود، بعد تقارير عن اقتحام حشد من الناس مطارًا في جمهورية داغستان بجنوب روسيا بعد وصول رحلة جوية من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕