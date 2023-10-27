التكنولوجيا تفتح آفاقا حديثة لمساعدة اليابان على إدارة الكوارث الطبيعية

فقد أجريت تجربة على هذا السيناريو في إطار"معرض التنقل الياباني" الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور اليوم في طوكيو، ويسعى هذا العام إلى التوسع إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات.

ولتجنب مقاربة الموضوع بطريقة قد تثير الهلع لدى الجمهور، اختار القائمون على المعرض أن تكون الكارثة المفترضة لعملية المحاكاة مرتبطة بهجوم من... جودزيلا، الكائن العملاق الشهير الذي شكل محور عدد لا يحصى من أفلام الكوارث اليابانية منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويأسف إيزو لأن السلطات اليابانية في الوقت الحالي"تفضل المعدات التقليدية" في جهود الإغاثة. ويلفت إلى أن اليابانيين يحبون الروبوتات البشرية، التي نشرتها الثقافة الشعبية للبلاد (المانجا والرسوم المتحركة)، لكنهم أكثر حذرا بشأن المركبات ذاتية القيادة. headtopics.com

منذ 2016، تعمل مجموعة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية (KHI) على تطوير"كاليدو"، وهو روبوت قوي شبيه بالبشر قادر على رفع ونقل المصابين أو المرضى بدقة. لكن"الأمر سيستغرق أعواما من التطوير لاستخدامه في الحياة الواقعية، حيث تختلف الظروف باستمرار، الأمر الذي يتطلب مزيد من قدرات المسح (لاستطلاع البيئة) والذكاء الاصطناعي"، بحسب جودا.

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