التوترات الجيوسياسية تعزز تماسك أسعار الذهب .. الإقبال يتزايد على الملاذ الآمن

حققت أسعار الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي خلال تعاملات أمس، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن رغم بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم:"ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد". لكن التوقعات القائمة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أبقت أسعار الذهب دون سقف الألفي دولار الذي تم تجاوزه آخر مرة في مايو، وفقا لـ"رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1135.65 دولار. وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية: إن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 5 في المائة تقريبا علامة جيدة على أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس، لكنه قد يسهم في الإبقاء على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة. headtopics.com

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52 بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 في المائة. وقرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله أمس الأول عند 1.2070 دولار. وواصل الين الياباني التذبذب على الجانب الأضعف عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول البعض إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية. headtopics.com

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