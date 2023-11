التلفزيون السعودي يعلن عجزا بقيمة 35.7 مليار ريال في الميزانية

وبحسب تلفزيون الإخبارية بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من هذا العام 258.5 مليار ريال حيث تقسمت لإيرادات نفطية 147 مليار ريال بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار.العملاقة أرامكو رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في تشرين الثاني/ نوفمبر بما يتراوح بين واحد واثنين بالمئة مقارنة بالأسعار في تشرين الأول/ أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب عليه.وأضافوا أنه من ناحية أخرى خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لغاز البوتان ستة بالمئة بسبب زيادة المعروض في منطقة البحر المتوسط.

وزاد سعر البيع الرسمي لأرامكو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للبروبان عشرة دولارات إلى 610 دولارات للطن بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان خمسة دولارات إلى 620 دولارا للطن.

المملكة العربية السعودية

