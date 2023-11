التورنيـدو يبصم على براعة السعوديين

ويعد الدوسري 7 لاعب سعودي، وخامس لاعب هلالي يتوج بالجائزة عبر تاريخها الطويل، وتحديدا منذ أول مشاركة رسمية للمنتخبات السعودية في كأس الأمم الآسيوية 1984، مع اختلاف مسميات الجائزة، التي بدأت بجائزة أفضل لاعب آسيوي «التي أطلقتها مجلة آسيا وأوقيانوسيا Asia-Oceania Soccer» في 1984، وتبناها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1994، وتمثّل أهم جائزة تمنح للاعبين الآسيويين الأفضل في القارة خلال موسم كروي.

