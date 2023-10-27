التضخم سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي ويؤجل دعوات خفض الفائدة

سيطارد التضخم المرتفع الاقتصاد العالمي العام المقبل، حيث يقول ثلاثة أرباع أكثر من 200 خبير اقتصادي استطلعت"رويترز" آراءهم: إن الخطر الرئيس هو أن التضخم أعلى مما توقعوه، ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أيضا فترة أطول.

وهذا تغيير كبير عن التوقعات في بداية هذا العام. في ذلك الوقت، كان بعض البنوك الاستثمارية يتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يحدد النغمة لعديد من البنوك الأخرى، بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأظهر أحدث استطلاع لآراء أكثر من 500 خبير اقتصادي في الفترة من 6 إلى 25 أكتوبر، تخفيضات في النمو لعام 2024 وزيادة في التضخم لأغلبية الاقتصادات الـ 48 حول العالم التي شملها الاستطلاع. تأتي النتائج في أعقاب الأخبار التي صدرت يوم الخميس عن نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع بنسبة 5 في المائة تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثالث، مما يؤكد كيف أن قوة أكبر اقتصاد في العالم تميزه عن معظم أقرانه. headtopics.com

وفي حين أن العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، قدمت رواية"أعلى لفترة أطول" بشأن أسعار الفائدة خلال الجزء الأكبر من هذا العام، فإن العديد من الاقتصاديين والمتداولين في الأسواق المالية كانوا مترددين في قبول هذا الرأي.

"توقعاتنا هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي وأنه لن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، لكنني لم أستبعد احتمال أن نكون مخطئين، ويجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية أن يفعل المزيد." ومن المتوقع أيضًا أن ينتظر بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي غالبًا ما يقود دورة أسعار الفائدة، حتى يوليو-سبتمبر 2024 قبل التخفيض. headtopics.com

وحتى بنك اليابان، الذي ظل متمسكاً بسياسة شديدة التساهل خلال هذه الجولة من التضخم برمتها، من المتوقع الآن أن يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية في العام المقبل. وردا على سؤال حول ما الذي سيؤدي إلى التخفيض الأول من قبل البنك المركزي الذي يغطيه، قالت أغلبية الثلثين، 149 من 219، إن ذلك سيكون ببساطة جعل أسعار الفائدة الحقيقية أقل تقييدا مع انخفاض التضخم.

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