التعقيد يلف مستقبل نتنياهو السياسي.. حماس دمرت صورة 'الصقر'

عكست تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي اعتذر فيها عن تحميله الأجهزة الأمنية والاستخبارات مسؤولية الفشل الاستخباراتي في أحداث 7 أكتوبر، "موقفا مشحونا" للرجل الذي يواجه عدة ملفات غاية بالتعقيد في ذات الوقت.

صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في تقرير لها إن "الاعتذار" يوضح "الموقف المشحون" لنتنياهو في مواجهة الفشل الاستخباراتي وملف" الأمني المتشدد المستعد للتعامل مع "العنف الفلسطيني" و "التهديد المتمثل في إيران النووية"، إلا أن صورة "الصقر" تلك تحطمت بحسب الصحيفة يوم 7 أكتوبر عندما دخل مقاتلو حماس إلىالذين تحدثوا مع صحيفة "وول ستريت جورنال" انتقاد رئيس الوزراء علنا، قائلين إن البلاد بحاجة إلى التركيز أولا على هزيمة حماس قبل...

وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، إن المسؤولين الأمنيين "تحدثوا باستمرار عن الحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية الأكثر اعتدالا، وتقويتها على حساب حماس"، لكنه أضاف أن نتنياهو رأى "أنها نتيجة مرغوبة للغاية أن يكون هناك كيانان سياسيان منفصلان يمثلان الشعب الفلسطيني".في صباح يوم 7 أكتوبر ظل نتنياهو صامتا لبضع ساعات، وفي منتصف النهار، أصدر بيانا قائلا إن إسرائيل "في حالة حرب". headtopics.com

قال رؤوفين حزان، من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس: “قال نتنياهو لا، مما يعني أنه يفكر بالفعل في كيفية الحفاظ على هذه الأغلبية لمرحلة ما بعد انتهاءوبعد فترة وجيزة من الهجمات، اندلع الغضب الشعبي ضد نتنياهو، وظهرت الصور على الإنترنت وفي الأماكن العامة لوجه نتنياهو مغطى بيد حمراء ملطخة بالدماء.

بعد ذلك، سرعان ما أعلن قائد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته علناً عن الهجما،. وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس أجهزة الأمن الداخلي وبعض وزراء نتنياهو، لكن نتنياهو ظل صامتا بشأن المسؤولية عن الاختراق الأمني.حزب الليكود headtopics.com

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