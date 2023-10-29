التعاون يواصل استعدادته لمواجهة الوحدة في كأس الملك

واصل فريق الكرة الأول بنادي التعاون استعدادته لمواجهة نظيره الوحدة، بمنافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.وأدى لاعبو التعاون التدريبات اللياقية تحت اشراف المعد البدني للفريق، قبل تطبيق بعض الجمل التكتيكية في مناورة فنية.

وقرر شاموسكا المدير الفني للتعاون أن يكون تمرين الغد مغلقًا من أجل الفرض المزيد من السرية على تدريبات الفريق قبل مواجهة الوحدة. ويتطلع التعاون لمواصلة عروضه القوية بعد النتائج المميزة التي يحققها الفريق في دوري روشن السعودي هذا الموسم واحتلال المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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