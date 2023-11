التعلم مدى الحياة ومسؤولية الجامعات

لعلنا، تمهيدا لمناقشة هذا الأمر، نلقي بعض الضوء على مشهد التعلم مدى الحياة من حولنا عالميا ومحليا. يقول هذا المشهد على المستوى العالمي، إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم"اليونسكو" أنشأت، عام 1952، معهدا للتعلم مدى الحياة، في مدينة"هامبورغ" الألمانية، وكانت غايته، في ذلك الوقت، مساعدة الشعب الألماني معرفيا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وانهيار إمكاناتها.

وحظي موضوع التعلم مدى الحياة باهتمام جامعات مختلفة على مستوى العالم، وكان على رأسها الجامعات التي تتمتع بسمعة عالمية واسعة النطاق، مثل: جامعات هارفارد، وستانفورد، وأكسفورد، وكامبردج، ومعهد ماساشوستس التقني. فلدى هارفارد برامج تحمل عناوين التعلم المهني والتعلم مدى الحياة، ولدى ستانفورد مثل ذلك أيضا. كما أن لدى جامعة أكسفورد قسما للتعليم المستمر، يقدم برامج للتعلم مدى الحياة، ولدى جامعة كامبردج كيان خاص يماثل هذا القسم.

إذا انتقلنا إلى مشهد اهتمام المملكة بالتعلم مدى الحياة، لوجدنا أن برنامج تنمية القدرات البشرية، المنبثق عن رؤية المملكة 2030، يطرح الحاجة إلى توفير هذا التعلم كمحور من محاور بناء المواطن المنافس عالميا. وعلى مستوى الجامعات نجد، على سبيل المثال لا الحصر، أن جامعة الملك سعود قدمت على مدى عقود، عبر عماداتها وأقسامها المختلفة، دورات خاصة، في كثير من المجالات المعرفية الحيوية.

على الرغم من إيجابيات ما سبق، إلا أن الحاجة إلى التعلم مدى الحياة تبقى غير مغطاة بالقدر الكافي، سواء عالميا أو محليا. فمعطيات الذكاء الاصطناعي تهدد كثيرا من الوظائف القائمة، كما أن الوظائف الجديدة الواعدة تتطلب مهارات جديدة يحتاج تعلمها إلى دورات خاصة. يضاف إلى ذلك حاجة كثير من العاملين المؤهلين، في مختلف المجالات، إلى تحديث تأهيلهم استجابة للتقدم العلمي المتواصل الذي تشهده مختلف المهن، فضلا عن حقيقة بيئة المعرفة في هذا العصر التي تدعو كثيرين إلى البحث عن المعرفة من أجل المعرفة.

