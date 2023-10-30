التأمينات توضح شروط تسجيل عقدي عمل بدوام كامل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

ولفتت إلى أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

وتتيح التأمينات التحقق من الحالة الاجتماعية للجهات أو الأفراد سواء كان (رجلًا أو امرأة) الاستعلام عن الحالة الوظيفية لدى المؤسسة والتأكد من اشتراكه في نظام التقاعد (العسكري – المدني) أو نظام التأمينات الاجتماعية. من خلال الخطوات التالية :إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل في أبشر.وفي سياق متصل أكدت المؤسسة أنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر

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