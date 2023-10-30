البيت الأبيض سيوسع إجراءات التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي، في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن الإثنين، يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.أو الصحة العامة أو السلامة، مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأميركية، بما يتسق مع قانون الإنتاج الدفاعي قبل السماح بطرح تلك التقنيات للعامة.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي، في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن الإثنين، يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.

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