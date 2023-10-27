البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل في الهجوم على غزة

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا.

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو. headtopics.com

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.

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البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيلأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها 'هدنة انسانية' بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن: نتوقع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في غزةمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي شكك في أرقام وزارة الصحة في غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكيةبسبب 'الدعم الأمريكي اللامحدود' لإسرائيل في حربها ضد غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بايدن ونتانياهو يبحثان جهود إطلاق سراح الرهائن الأميركيينقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا الأربعاء 'الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح' الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة. اقرأ أكثر ⮕

حملات مصرية متصاعدة لـ«مقاطعة» منتجات بداعي دعمها لإسرائيلتصاعدت في مصر حملات داعية لمقاطعة بعض المنتجات بدعوى «دعمها لإسرائيل في حرب غزة». ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي «بدائل محلية» لتلك المنتجات. اقرأ أكثر ⮕

تباين ليبي بشأن مطالبة «النواب» وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيلعدّ سياسيون ليبيون دعوة مجلس النواب الليبي بوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة رسالة تضامنية، في حين عدّها آخرون مناكفة لحكومة «الوحدة». اقرأ أكثر ⮕