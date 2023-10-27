البيت الأبيض: ندعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلنت الولايات المتحدة دعمها "هدنة إنسانية" بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة روتينية من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين حول "آخر التطورات في إسرائيل وغزة".

لكن كيربي لم يعلق على فحوى الإحاطة أو على التحركات الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت مقدمة لغزو بري لغزة.نتانياهو وشدد على أن الولايات المتحدة لم تضع "أي خطوط حمراء" لإسرائيل لكنها واصلت طرح "أسئلة صعبة" عليها بشأن أهدافها العسكرية و

وتابع "لم نخجل من التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي قد يختارون اتباعه. هذا ما يمكن أن يفعله الأصدقاء".وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة روتينية من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين حول "آخر التطورات في إسرائيل وغزة". headtopics.com

لكن كيربي لم يعلق على فحوى الإحاطة أو على التحركات الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت مقدمة لغزو بري لغزة.نتانياهو وشدد على أن الولايات المتحدة لم تضع "أي خطوط حمراء" لإسرائيل لكنها واصلت طرح "أسئلة صعبة" عليها بشأن أهدافها العسكرية و

وتابع "لم نخجل من التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي قد يختارون اتباعه. هذا ما يمكن أن يفعله الأصدقاء".

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