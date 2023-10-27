البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، دعمها"هدنة انسانية" بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي"توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.أسطورة الملاكمة مايك تايسون يكشف السبب وراء رفضه مواجهة الروسي إميليانينكو

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية. headtopics.com

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البيت الأبيض: ندعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزةأعلنت الولايات المتحدة دعمها 'هدنة إنسانية' بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيلأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها 'هدنة انسانية' بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزةوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لممرات إنسانية وهدنة في غزةاتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل يوم الخميس على الدعوة إلى 'ممرات إنسانية وهدنة' لإيصال المساعدات إلى غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزةالاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزة اقرأ أكثر ⮕