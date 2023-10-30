البيت الأبيض: استعادة الاتصالات في غزة أمر بالغ الأهمية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن استعادة الاتصالات في غزة أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها تعمل على ذلك مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في منشور على منصة"إكس" فجر الاثنين:"كانت استعادة الاتصالات في غزة أمرا بالغ الأهمية". وأضافت:"يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها أن يتم استعادته".

كانت شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال" فرع غزة، قد أعلنت ليل الأحد/الاثنين في بيان على منصة فيسبوك انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة من شمال القطاع إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.وشهدت غزة ليلة الجمعة/ السبت، قصفا من عدة محاور هو"الأعنف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب في"تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي. headtopics.com

والسبت، أعلن ماسك أنه قرر توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة، بعد قطع إسرائيل للخدمة عن القطاع. وكتب على منصته"إكس" أن"خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك التابعة لشركته"سبيس إكس"، ستدعم خطوط الإنترنت لمصلحة منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على ماسك بقوله إن تل أبيب"ستلجأ إلى كافة الوسائل" لمنع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت. وأضاف كرعي:"ستحارب إسرائيل بكافة السبل خطوة ماسك"، مضيفا أن حركة حماس"ستستخدم ذلك (خدمة ستارلينك) لمصلحة نشاطاتها". headtopics.com

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