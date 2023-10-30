البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

والأمر التنفيذي الذي سيكشف عنه بايدن هو أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل أوبن إيه.آي وألفابت وميتا بلاتفورمز من قبل على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.متحدثة عسكرية إسرائيلية: هاجمنا نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.. مقتل 20 من عناصر حماس وهدم بنى تحتية في غزة الليلة الماضية

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