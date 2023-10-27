البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها "هدنة انسانية" بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، "يمكننا أن ندعم هدنات إنسانية بهدف إيصال المساعدة، وكذلك للسماح بإخراج اناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء". وتابع: "واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة"، مشدداً على أن "أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل".
وأضاف كيربي إن العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تستهدف إحباط ومنع الهجمات على الجنود الأميركيين في المنطقة في المستقبل.نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة منه ردا على سلسلة هجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.أن نحو 25 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة. headtopics.com
وتابع: "واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة"، مشدداً على أن "أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل". وأضاف كيربي إن العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تستهدف إحباط ومنع الهجمات على الجنود الأميركيين في المنطقة في المستقبل.نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة منه ردا على سلسلة هجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.أن نحو 25 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة.