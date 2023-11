البنتاغون: وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد بالمنطقة

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة"قد يرقى إلى جرائم ...أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائماً لمدنيي غزة خارج القطاع، موضحاً أنه ...

RTARABIC: الدفاع الروسية: البنتاغون تجسس بيولوجيا على العراق وأفغانستانكشفت وزارة الدفاع الروسية أن البنتاغون وضع مهمة 'التجسس البيولوجي' على أراضي العراق، وأفغانستان القريب من الصين، وتركيا وباكستان والسعودية هدفا لها.

AAWSAT_NEWS: وزيرا دفاع السعودية وأميركا يبحثان التطورات الإقليمية والدوليةبحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الأميركي لويد أوستن، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

RTARABIC: 'فوكس نيوز': البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة التي أسقطتها أمريكا على اليابانذكرت قناة 'فوكس نيوز'، أن البنتاغون يسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونغرس وتخصيص الأموال لذلك.

ALHADATH: البنتاغون: استهدفنا عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران لإرسال رسالة لطهرانقالت وزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون' إن الهدف من نشر المزيد من قواتنا الآن في الشرق الأوسط هو الردع.وأضاف الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في

ALYAUM: أمير الشرقية : المملكة تشهد حراكاً تنمويا غير مسبوق يتطلب العمل بهمة للحفاظ على المكتسباتأمير الشرقية : المملكة تشهد حراكاً تنمويا غير مسبوق يتطلب العمل بهمة للحفاظ على المكتسبات

RTARABIC: البنتاغون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة 'إف 16' سيستغرق ما بين 5 و9 أشهرأعلن البنتاغون أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات 'إف 16' الأمريكية سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر.

