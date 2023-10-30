البنك الدولي: ارتفاع كبير محتمل لأسعار النفط مع تصاعد صراع الشرق الأوسط

على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينيات للتعامل مع صدمة كبيرة في أسعار النفط، وتصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط - والذي يأتي على رأس الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا - يمكن أن يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى مناطق مجهولة، وفقا لأحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي.ويقدم التقرير تقييماً أولياً للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأساسية على المدى القريب. ويرى أن التأثيرات يجب أن تكون محدودة إذا لم يتسع الصراع.

وكانت تأثيرات الصراع على أسواق السلع العالمية محدودة حتى الآن. وارتفعت أسعار النفط بشكل عام بنحو 6% منذ بداية الصراع. ولم تتحرك أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأساسية الأخرى إلا بالكاد. وفي سيناريو"التعطيل المتوسط" - أي ما يعادل تقريباً حرب العراق في عام 2003 - سيتم تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل. وفي سيناريو"الاضطراب الكبير" - المشابه للحظر النفطي العربي في عام 1973 - سينكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً.

وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة التوقعات:"إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية"."إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وفي نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص - ما يقرب من عُشر سكان العالم - يعانون من نقص التغذية. headtopics.com

فقد خفضت اعتمادها على النفط، حيث انخفضت كمية النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف منذ عام 1970. ولديها قاعدة أكثر تنوعا من مصدري النفط وموارد طاقة موسعة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. وقد أنشأت بعض البلدان احتياطيات نفطية استراتيجية، ووضعت ترتيبات لتنسيق العرض، وطورت أسواق العقود الآجلة للتخفيف من تأثير نقص النفط على الأسعار.وتشير هذه التحسينات إلى أن تصعيد الصراع قد يكون له آثار أكثر اعتدالا مما كان عليه الحال في الماضي.

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