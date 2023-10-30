البنك الدولي: 3 سيناريوهات لأسعار النفط .. الأسوأ 157 دولارا للبرميل

يمكن للحرب في غزة أن تحدث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الاثنين.وتقصف إسرائيل منذ ذلك التاريخ بشكل مدمر قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة أكثر من 8000 شخص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، نصفهم أطفال.

يأتي هذا النزاع فيما تضغط الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق، إذ أحدثت"أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات"، بحسب كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل.وأشار إلى أنه"يتعين على صانعي القرارات التيقظ. إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.وفي إطار سيناريو يعد متفائلا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المائة، أي ما بين 93 دولارا و102 دولار للبرميل.

ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولارا، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح ما بين 140 و157 دولارا، ليتجاوز أسعارا غير مسبوقة منذ العام 2008.

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