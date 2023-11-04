البرهان يقيل عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، مرسوماً دستورياً بإعفاء الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، داعياً أطراف اتفاق «سلام جوبا» لترشيح بديل عنه.

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