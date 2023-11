البابا يعلن مشاركته في مؤتمر COP28 بالإمارات

يسعى "COP28" لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب. ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.وقال البابا لمحطة "راي 1" التلفزيونية الإيطالية "سأذهب إلى دبي. أعتقد أنني سأغادر في الأول من ديسمبر حتى الثالث منه. سأمضي ثلاثة أيام هناك"، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

