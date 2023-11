الاقتصاد الأمريكي يندفع نحو دائرة عدم اليقين الكبير .. إشارات متضاربة للبيانات الاقتصادية

وكل هذا يزيد احتمالات استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل أن تبدأ التحسن، بحسب تحليل للدكتور سكوت بي. ماكدونالد كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة سيمثز ريسيرش آند جرادينجز، نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، كما يعني "عدم اليقين الكبير" بأن الأمريكيين متشائمون.

وتضمن الاستطلاع سؤالا يقول "إلى أي مدى تثق بقدرة قادة البلاد (إدارة الرئيس جو بايدن والكونجرس) على التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة؟"، وقال 4 في المائة فقط ممن شملهم المسح "إن لديهم ثقة كبيرة"، وقال 32 في المائة "إن لديهم بعض الثقة"، في حين قال 34.5 في المائة "إن الثقة محدودة للغاية"، وقال 27 في المائة "إنهم لا يثقون أبدا بهم".

كما اتضح خطأ الخبراء والمؤسسات الاقتصادية بالنسبة إلى الركود القادم. فقد تحدث عديد عن المحللين في وول ستريت ومؤسسات التصنيف الائتماني عن ركود الاقتصاد خلال الصيف الحالي وهو ما لم يحدث. والآن يتحدثون عن الركود خلال الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، في حين حقق الاقتصاد الأمريكي نموا قويا بمعدل 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام.

وسيؤدي ذلك بالطبع إلى انكماش أرباح الشركات وتسريح العمال وأيضا إشهار الإفلاس. وبحسب تقديرات مؤسسة إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني فإن معدلات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها يرتفع ومن المتوقع وصوله إلى 4.5 في المائة من الشركات بحلول يونيو 2024 مقابل 3.5 في المائة في يونيو الماضي.

في الوقت نفسه تشير التقديرات إلى تراجع آفاق أرباح الشركات خلال العام المقبل. ومع توخي الحذر، قدم كثير من الشركات تقديرات أكثر تشاؤما بالنسبة إلى الأرباح المستقبلية، حتى تتمكن من إعلان نتائج تفوق التوقعات بهدف تعزيز ثقة المساهمين بها.

