الاقتصاد العالمي .. الخطى الواهنة وتباعد المسارات «4 من 4»

يتعين أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء هوامش الأمان المالي، بعدة سبل، منها: إلغاء دعم الطاقة، مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، وهو ما سيساعد أيضا على خفض معدلات التضخم. وخلال العام الماضي، سارت سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في اتجاه واحد في ظل إيقاف العمل بكثير من تدابير المالية العامة الطارئة المرتبطة بالجائحة، لكنهما أصبحا أقل اتساقا في العام الجاري.

في ظل انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة وضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، تصبح الإصلاحات الهيكلية عاملا حيويا. وعلى المدى الطويل، من الممكن زيادة النمو من خلال التسلسل الدقيق للإصلاحات، بداية بالإصلاحات التي ينصب تركيزها على الحوكمة، وتنظيم الأعمال، والقطاع الخارجي. من شأن هذا الجيل الأول من الإصلاحات أن يسهم في إطلاق إمكانات النمو وزيادة فاعلية الإصلاحات اللاحقة بدرجة أكبر ـ سواء في أسواق الائتمان أو في مجال التحول الأخضر.

يمكن أن يساعد التعاون متعدد الأطراف على ضمان تحسين نتائج النمو عبر الدول. وينبغي أن تحرص الدول على تجنب تنفيذ السياسات التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبب بالتالي في تشويه التجارة الدولية. وينبغي أن تعمل الدول على حماية تدفق الموارد المعدنية الحيوية اللازمة للتحول المناخي، والسلع الأولية الزراعية. ومن شأن هذه"الممرات الخضراء" أن تساعد على خفض التقلبات وتسريع وتيرة التحول الأخضر. headtopics.com

أخيرا، ينبغي أن تعمل جميع الدول على منع التشرذم الجغرافي ـ الاقتصادي الذي يعوق التقدم نحو تحقيق الرخاء المشترك، بل عليها أن تسعى إلى استعادة الثقة بالأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد التي تعزز الشفافية واليقين بشأن السياسات. من الضروري كذلك إنشاء شبكة أمان مالي عالمية قوية، يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية.

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