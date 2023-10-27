الاقتصادات .. المشهد غير آمن

وقد تعرض الأمن الغذائي العالمي لصدمات متتالية في ظل المتغيرات الدولية، وتوالت الأزمات التي هددت استقرار الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، بداية من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب مرورا بإعلان الحكومة الهندية حظر صادرات الأرز.

ويعد الأمن الغذائي من المفاهيم الضاربة في القدم التي لازمت حياة الإنسان منذ بداية البشرية، وظهرت أنشطة اقتصادية واجتماعية مثل الصيد والزراعة وغيرها مما كان هدفه تأمين القوت والبقاء على قيد الحياة، ثم تطور المفهوم مع توسع الحياة البشرية إلى مجتمعات وتجمعات كبيرة، فظهر مفهوم التخزين والادخار، وبنيت صوامع الحبوب ومخازنها منذ الحضارات القديمة.

ومن هذه الخلفية لم يغب القلق عند المشرعين في الاتحاد الأوروبي بشأن ما يعرف بـ"الأمن الاقتصادي"، وهذا القلق ينسحب في الواقع على كل الدول المتقدمة وتلك التي تتمتع باقتصادات كبيرة. فهذا النوع من الأمن تعرض لضربات خطيرة في العقود الماضية. وقبل ثلاثة أعوام فقط، شهدت سلاسل التوريد واحدة من أكثر الأزمات خطورة، ما عمق المشهد"غير الآمن" للاقتصاد العالمي كله، وفي مقدمته الاقتصاد في الكتلة الأوروبية التي تضم 27 بلدا. headtopics.com

الأسباب متعددة بالطبع لتراجع مستوى الأمن الاقتصادي، بل دخوله المرحلة الحساسة منذ أعوام عدة. فالعالم بات مضطربا حقا، والتفاهمات المحورية صارت بعيدة عن العلاقات الدولية عموما، ولا سيما بين دول مؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي كله. وأفضل دليل على ذلك، العلاقة المضطربة جدا بين أكبر اقتصادين في العالم الأمريكي والصيني.

لا يمكن تحقيق الأمن الاقتصادي على الساحة الأوروبية إلا عبر أدوات أساسية، على رأسها تعزيز النمو والوصول به إلى المستوى الذي يضمن استمراريته. بمعنى ألا يكون عابرا بل مستداما. فخلال الأعوام الماضية جاء النمو في بعض الفترات على شكل طفرات سرعان ما تخبو. وإلى جانب ذلك، على الاقتصادات عموما أن تتسم بالمرونة، فهذه الأخيرة تشكل أساسا لتطوير منظومة أمن يمكنها الصمود أمام الأزمات العابرة، أو تلك التي تطول زمنا أحيانا، مثل الموجة التضخمية وتبعات السياسات المالية المرتبطة بها. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

واشنطن تتهم الصين بـ 'اعتراض غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبياتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الجيش الصيني بتنفيذ 'اعتراض غير آمن' لطائرة أمريكية من نوع 'بي 52' فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض 'غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبينشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها 'اعتراض غير آمن' من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبينشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها 'اعتراض غير آمن' من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

الاقتصاد العالمي .. الخطى الواهنة وتباعد المسارات «2 من 4»هناك ثلاث قوى مؤثرة حول النشاط الاقتصادي ونموه، وهي: يوشك قطاع الخدمات على التعافي تماما، وتتراجع حاليا مستويات الطلب القوية التي أسهمت في دعم الاقتصادات الخدمية. اقرأ أكثر ⮕

محافظة العلا توقع شراكة مع 'سويز' لتوفير حلول الخدمات البلديةبموجب الشراكة ستسهم 'سويز' في تطوير الخدمات البلدية وتوفير حلول الموارد بشكل آمن ومستدام في العلا اقرأ أكثر ⮕

منسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزةمنسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزة اقرأ أكثر ⮕