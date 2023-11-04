الاحتلال الإسرائيلي يحرم مئات الأطفال الفلسطينيين من الحياة الكريمة

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان, أن هناك 1250 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي الذي يستهدف منازل وبنايات سكنية مكتظة بالسكان. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يقتل طفلاً ويصيب طفلين بجروح كل 10 دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة. كما أنه يحرم مئات الأطفال من السكن والغذاء والصحة والتعليم بسبب نزوحهم لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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AAWSAT_NEWS: إسرائيل تدفع خطر الديموغرافيا بمحاولة تغيير الجغرافيافي مقابلة مع صحيفة «هآرتس» عام 2019، قال المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، وهو من أوائل من فضح بالتوثيق وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين عام 1948

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OKAZ_ONLINE: السعودية: إسرائيل تكرر استهداف المواقع المكتظة بالمدنيين في غزة وتواصل انتهاك القوانينأدانت السعودية بأشد العبارات الاستهداف غير الإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

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