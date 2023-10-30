الاحتلال يكثف غاراته على القطاع ويوقع عشرات الشهداء والجرحى

واصل جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين شن غارات بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، في أنحاء متفرقة من

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع إضافة إلى حيي تل الهوا والزيتون في غزة بعشرات الغارات الجوية.وأضافت وفا أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة، وقصفت المدفعية منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس.

كما شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات. وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء أن 6 شهداء على الأقل وعددا من الجرحى سقطوا في قصف شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا على أحد المنازل في شرق رفح جنوبي القطاع. headtopics.com

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع أسفر عن 16 شهيدا وأكثر من 20 مصابا، مضيفا أن الاتصالات والإنترنت انقطعت في مناطق عدّة شمالي غزة بعد أن عادت عدّة ساعات أمس الأحد.الاحتلال يوافق على تسريع عمليات التفتيش المطلوبة لإدخال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا

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