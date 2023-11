الاحتلال يؤكد تحكمه بالخروج والدخول من معبر رفح بالتعاون مع مصر

وأفاد البيان بـ"استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح الحدودي مع القطاع"، دون ذكر عددهم. وأوضح أنه"تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء"، دون ذكر عددهم.

وأضاف أنه"جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات". كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بـ"توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي"، وفق بيان الصحة المصرية.وفي وقت سابق الأربعاء، قال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في بيان، إن"عدد المغادرين إلى معبر رفح بالجانب المصري ارتفع إلى 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وصباح الأربعاء، بثت عدد من القنوات المصرية بينها"القاهرة الإخبارية"، حركة تدفق سيارات الإسعاف إلى غزة من معبر رفح، واستقبال المصابين والعالقين من حاملي الجوازات الأجنبية.

