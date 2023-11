الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا بهتافات معادية للسامية في مترو باريس

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أول أمس الثلاثاء إن أكثر من 850 من الأعمال المعادية للسامية وقعت منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو رقم يساوي تقريبا ضعفي الرقم المسجل في 2022 بأكملها.November 1, 2023

وقال لوران نونيز قائد شرطة باريس، إنها"تعليقات صادمة وغير مقبولة وعديمة القيمة"، مضيفا أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات لتحديد هوية المشاركين في هذه الهتافات، بينما قال وزير النقل كليم بون إن الحكومة ستكون حازمة.

وفتح ممثلو الادعاء أيضا تحقيقا في سلسلة من رسومات نجمة داود الزرقاء على الجدران في باريس ومواقع أخرى.

