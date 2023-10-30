الاحتلال يدمر مستشفى 'الصداقة التركي' الوحيد لمرضى السرطان بغزة

ونقلت وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع"فسبوك" عن مدير عام المستشفى الدكتور صبحي سكيك إن حالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية في المسشفى .

وبحسب بيان لمدير المستشفى فقد تم تحطيمه وإلحاق أضرار بليغة فيه نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر . وأضاف"لم يكتف الاحتلال بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج إلا أنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى".صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين إلى 21048مدفعية الاحتلال تطلق قذائف نارية ودخانية تجاه بلدتي خزاعة وعبسان قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس

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