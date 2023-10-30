الاحتلال لم يفلح في حجب جرائمه رغم التعتيم الإعلامي الغربي

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اتصالات غزة خارج الخدمة.. هل تنقذ شبكة ستارلينك القطاع؟مساء أمس الجمعة داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة بقصف مكثف لم تشهد مثله منذ بدء جيش الاحتلال حربه ضد القطاع في الـ 7 من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

حكومة غزة: القطاع يقف اليوم وحده دفاعا عن الأقصىرئيس المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع سلامة معروف قال إن 'غزة تقف اليوم وحدها في وجه الاحتلال دفاعا على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الكويت محذرة من الاجتياح البري لغزة: عزل القطاع يثبت تصميم الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمهأعربت الخارجية الكويتية عن قلق الكويت الشديد من مواصلة تل أبيب ما وصفته 'العدوان البربري' على قطاع غزة واستمرار انتهاكها القرارات الدولية وأحكام القانون الدولي و'الدولي الإنساني'. اقرأ أكثر ⮕

مجددًا.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسياضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر في البحر، قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقصف أكثر من 100 منزل في غزة واستشهاد العشراتالاحتلال يقصف أكثر من 100 منزل في غزة واستشهاد العشرات اقرأ أكثر ⮕

المملكة تدين عمليات قوات الاحتلال البرية في غزةالمملكة تدين عمليات قوات الاحتلال البرية في غزة اقرأ أكثر ⮕