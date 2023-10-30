الاحتلال يواصل تهديده بقصف مستشفى القدس في غزة.. ويستهدف محيطه بغارات مكثفة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، حزاما ناريا في محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مُكثف محيط مستشفى القدس، من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله على الذهاب جنوبا. وأضافت الوكالة، أنه يوجد في مستشفى القدس 12 ألف مواطن نزحوا إلى المستشفى كملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت اليوم تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له، محملة الاحتلال المسؤولية عن سلامة من فيه من المواطنين. وأكدت الجمعية في بيان مقتضب، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة. headtopics.com

وفي وقالت سابق أمس الأحد، قالت الجمعية إن الجيش الاسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس في غزة بشكل متواصل، بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى.وقالت الجمعية، إنها تلقت تهديدا شديد اللهجة من الجيش الإسرائيلي بـالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة تمهيدا لقصفه.

وذكرت الجمعية في بيان جاء فيه: تلقينا تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، كونه سيتم قصفه.ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين إلى 4 headtopics.com

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