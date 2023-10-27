الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة وسط المدينة.. ومناشدة للتدخل العاجل

ودعت بلدية غزة، كافة المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل ولجم الاحتلال، مشيرة إلى أن "المبنى يحتوي على وثائق وأرشيف المدينة".وكانت البلدية، قد أعلنت أن بئر مياه الشيخ رضوان رقم 2 (بئر حليمة السعدية) والذي ينتج نحو 100 ألف متر مكعب من المياه في الساعة ويغذي الجزء الشمالي والأوسط من معسكر الشاطئ، تم قصفه من الاحتلال.

وأفادت لجنة الطوارئ أن البئر يغذي نحو 50 ألف نسمة في المنطقة المذكورة ومراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث (الأونروا). وكان العدوان الاسرائيلي قد ألحق أضرارا كبيرة في آبار وشبكات المياه مما تسبب بأزمة كبيرة وحالة عطش في المدينة إضافة إلى وقف وصول المياه من مصادر أساسية منها خط"ماكروت" ومحطة التحلية.

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