الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة. وهناك محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وأضاف: "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية". و"يجب علينا أيضا أن ننظر إلى محاولة التوصل إلى فترات هدنة لمساعدة الوضع الإنساني". وأكد أن "الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة".

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