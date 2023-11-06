الاتحاد الأوروبي يطلق جسر جوي إنساني لمساعدة المتضررين من الأزمة

وأشارت إلى أن المساعدة الجديدة للمنظمات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء وغيرها من المواد الأساسية.دون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات التوقف المؤقت لتلبية الاحتياجات الإنسانية.وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية جسر جوي إنساني لمساعدة المتضررين من الأزمة، مما يسهل تسليم الشحنات الإنسانية المقدمة من الشركاء مثل اليونيسف والمنظمات الدولية.

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