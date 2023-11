الاتحاد يعسكر في العاصمة تأهباً لمواجهة الشباب.. ووعكة صحية تغيب ' كورنادو'

ميدانياً، أجرى الفريق أمس الأربعاء تدريبات استرجاعية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة الأمس أمام فريق الفيحاء ضمن مواجهات الدور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين..وأدت المجموعة التي شاركت في اللقـاء المـاضي تدريبات استشفائية في مقر سكن الفريق بالفندق، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات فنية على رديف ملعب الملك فهد بالرياض..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: اليوم... السعوديون يترقبون إنصاف الدوسري المتألق بالتاج الآسيويتتجه أنظار عشاق الكرة في آسيا، مساء اليوم (الثلاثاء) صوب العاصمة القطرية الدوحة وذلك لمتابعه حفل جوائز الاتحاد الآسيوي على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه تترقب الجماهير مباراة الفتح ضد الشباب اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط صراع قوي لتقديم

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد تتجه الأنظار إلى مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل المنافسة القوية بينهما

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ثنائية كاراسكو تمنح الشباب تأهلاً مثيرًا على حساب الفتح في كأس الملكثنائية كاراسكو تمنح الشباب تأهلاً مثيرًا على حساب الفتح في كأس الملك

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: قورتولموش: إسرائيل تنفذ هجمات تجاوزت حدود المجزرةقبيل اجتماع وفدين تركي وليبي في العاصمة أنقرة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕