الاتحاد الأوروبي يحاول التركيز على أوكرانيا في ظل حرب غزة

وتجري المحادثات بشأن أوكرانيا في اليوم الثاني للقمة، بعدما هيمن التوصل إلى موقف أوروبي موحّد حيال الحرب بين إسرائيل و«حماس» على جدول أعمال اليوم الأول.
بعد سجالات استمرت ساعات، طالب القادة في وقت متأخر، يوم الخميس، بـ«ممرات إنسانية وهدن»؛ ليكون من الممكن إيصال المساعدات إلى غزة، والوصول إلى المدنيين العالقين في القطاع، وبينهم المئات ممن يحملون جوازات سفر أوروبية.
وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن القصف أودى بحياة أكثر من 7000 شخص بينهم العديد من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متنامية لحماية الأبرياء العالقين في النزاع. وأشار إلى أن القضية الأهم لليوم الثاني للقمة هي أوكرانيا، في ظل مباحثات بشأن كيفية «تطويرنا المزيد من الدعم لأوكرانيا والمحافظة على، بل وتعزيز، الضغط على روسيا من خلال عقوباتنا».تعد خطة تقدّر قيمتها بنحو 20 مليار يورو (21 مليار دولار) على مدى 4 سنوات، لتخصيص صندوق دفاعي لأوكرانيا في إطار التزامات أمنية غربية أوسع من بين أهم إجراءات الاتحاد الأوروبي. headtopics.com
وأفاد رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو لدى وصوله لقمة الجمعة: «من الواضح أن العالم يتغير حالياً. بدأت الاقتصادات تتغير. بدأت تتباطأ».دخل فريق من الصليب الأحمر، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على غزة.قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الجمعة)، إن مقر القيادة الرئيسي لحركة «حماس» يوجد تحت المستشفى الرئيسي في مدينة غزة.
وقال خان، الذي يمثل صوتاً بارزاً داخل حزب العمال، إنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأوضح خان، في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أضم صوتي إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. فهو سيوقف القتل ويسمح بوصول إمدادات المساعدات الحيوية لمن يحتاجون إليها في غزة». headtopics.com