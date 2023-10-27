الاتحاد الأوروبي يعد بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا اليوموطلب الزعماء من منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن التزامات أمنية محتملة طويلة الأجل.وكان بوريل قد اقترح جمع ما مجموعه 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية من عام 2024 حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى 50 مليار يورو لدعم الميزانية.

كما أيد زعماء الاتحاد الأوروبي العمل على اقتراح تشريعي بشأن كيفية استخدام الإيرادات من إدارة الأصول الروسية المجمدة في التكتل لإعادة إعمار أوكرانيا.

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قادة دول الاتحاد الأوروبي يخوضون مناقشات صعبة حول دعم أوكرانيايواجه زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشات صعبة، حول دعم أوكرانيا، التي تمزقها الحرب ويواجه اقتصادها تحديات بسبب العديد من الأزمات، في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل. اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا اليومسيتبادل قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا وجهات النظر حول الهجرة إلى التكتل والتحول إلى القضايا الاقتصادية من خلال مناقشة مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو الخميس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي تقدّمه بلاده لجارتها على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

'بلومبيرغ' تكشف تخلف الاتحاد الأوربي عن خطته لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة بنسبة 70%ذكرت صحيفة 'بلومبيرغ' أن الاتحاد الأوروبي تخلف عن خطته لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية حتى مارس 2024، بواقع 70%. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يعارض مشاركة 'حماس' في مؤتمر دولي مقبل حول الصراع في الشرق الأوسطقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أن من الممكن أن يشارك ممثلو 'حماس' في مؤتمر دولي مقبل بشأن حل الصراع في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕