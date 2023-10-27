الاتحاد الاوروبي يحاول التركيز على أوكرانيا في ظل حرب إسرائيل وحماس

وتجري المحادثات بشأن أوكرانيا في اليوم الثاني للقمة، بعدما هيمن التوصل إلى موقف أوروبي موحّد حيال الحرب بين إسرائيل وحماس على جدول أعمال اليوم الأول.

وبينما دانت جميع بلدان الاتحاد الأوروبي بشدّة هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنّته حماس وأثار النزاع الأخير وغير المسبوق في حدّته، تسود انقسامات في أوساط الدول الأعضاء إذ تدعم بعضها بقوة التحرّك العسكري الإسرائيلي فيما تطالب أخرى بحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

وتفيد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة بأن القصف أودى بحياة أكثر من 7000 شخص معظمهم مدنيون أيضا وبينهم العديد من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متزايدة لحماية الأبرياء العالقين في النزاع. وأعرب زيلينسكي عن دعمه لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية لمنع تحوّل المواجهة بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، محذّرا من أن"أعداء الحرية يبدون اهتماما كبيرا بالزج بالعالم الحر في جبهة ثانية".وأفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لدى وصوله الجمعة"ندرك جميعنا بأن هذا الوضع خطير للغاية بالنسبة للمنطقة والعالم، لذلك نعمل بشكل نشط من أجل محاولة تجنّب تصعيد إقليمي". headtopics.com

وتحض الدول التي تعد"مقتصدة" ضمن التكتل، على رأسها ألمانيا، إلى ضبط الإنفاق، إذ توصي بأن يأتي الإنفاق الإضافي المخصص لأوكرانيا وأولويات أخرى مثل الهجرة من إعادة توزيع أموال متوفرة أساسا.

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