الاتحاد السعودي للتنس يطرح تذاكر بطولة الجيل القادم

ويمثل الحدث العالمي الذي يأتي في إطار بطولات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، بداية عقد يمتد لخمس سنوات يضمن مشاركة أبرز مواهب التنس العالمية الشابة في البطولة المقامة على أرض المملكة.رئيس الاتحاد الآسيوي: دعمنا لملف السعودية كاملاً.. ونثق في استضافة استثنائية للمونديال

وتُقام نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر 2023، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن ملاعب داخلية صلبة، وتصل قيمة جوائزها إلى 2 مليون دولار وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أريج مطبقاني، رئيس الاتحاد السعودي للتنس: "يسرّنا أن يقع اختيار رابطة محترفي التنس على مملكتنا الحبيبة لاستضافة هذه البطولة المرموقة في عالم التنس. وتعكس استضافة هذه البطولة التزامنا بدعم المواهب الشابة وتطوير رياضة التنس في المنطقة، ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من عشاق التنس من جميع أنحاء المملكة وخارجها لمشاهدة المباريات المرتقبة والاستمتاع بالتجارب والأنشطة المبتكرة والمميزة التي يوفرها الحدث العالمي".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

اختتام بطولة المملكة لاختراق الضاحية بالقصيمأختتم الاتحاد السعودي لألعاب القوى أمس، بطولة المملكة لاختراق الضاحية للأندية اقرأ أكثر ⮕

إدريس يتوج بفردي التنس... و3 سعوديات إلى التصنيف العالميحقق بدر إدريس لقب «الفردي» في بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين المقامة في الرياض بعد فوزه في الدور النهائي على الروسي إيليا موسولكين. اقرأ أكثر ⮕

سينر يطيح بميدفيديف ويُتوج بـ«كأس فيينا للتنس»تُوّج الإيطالي يانيك سينر بـ«بطولة فيينا المفتوحة للتنس»، بعدما حرَم الروسي دانييل ميدفيديف من الحفاظ على لقبه، عقب تغلّبه عليه، الأحد. اقرأ أكثر ⮕

31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

فريق جدة يتوج بأول بطولة في المملكة لكرة المناورة للسيداتتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة المناورة 'دودج بول' عبدالعزيز الهزاني فريق جدة B بكأس بطولة المملكة الأولى لكرة المناورة للسيدات 2023 بالرياض، الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

لا أهداف بين النصر والفيحاء في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلا أهداف بين النصر والفيحاء في الشوط الأول حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي اقرأ أكثر ⮕