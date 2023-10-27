أجاب الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف على سؤال حول استمرار التمويل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا".

وتم إنشاء برنامج Hat Trick لتقديم الدعم المالي للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير كرة القدم على جميع المستويات. ولا تتنافس الفرق في المسابقات الأوروبية، كما خسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية. headtopics.com

دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي تهدف إلى إحلال السلام. headtopics.com

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