الابتعاث .. البرنامج الطموح

البرنامج يسعى إلى تعزيز ورفع كفاءة ومهارات رأس المال البشري، لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والرفع من كفاءة بيئاتنا البحثية تحقيقا للريادة على مستوى العالم، والدخول في معترك صناعة المعرفة وصناعتها، بدلا من حالة الاستهلاك المعرفي، والمنتجات المترتبة عليه. كما ورد في أهداف البرنامج تأهيل رواد الأعمال، وما أحوجنا إلى ذلك في زمن وعالم أبرز ما يميزه التنافس الحاد تجاريا وصناعيا وتقنيا، وبما يخدم المشاريع والقطاعات التنموية التي تضمنتها رؤية 2030.

استوقفني في برنامج خادم الحرمين للابتعاث رؤيته، إذ تم تحديدها بـ"مبتعثين منافسين عالميا يسهمون في التنمية الاقتصادية الوطنية"، وهذا شيء مهم، لكن في ظني أن التأثير سيكون أشمل من اقتصاره على المجال الاقتصادي، فالابتعاث لـ17 دولة بلغات وثقافات مختلفة، وفلسفة تعليم وفلسفة اجتماعية عامة مغايرة لما لدينا سيضفي تنوعا في مدارس التفكير والعمل، وهذا ما نحتاج إليه لنستفيد مما لدى الآخرين، ونخرج من الدائرة الضيقة في مجال إدارة العمل.

البرنامج أخذ في الحسبان أن المبتعثين لن يكونوا إلا مميزين تسعى إليهم جهات العمل، ويحدثون التغيير في العالم، ويقودون التنمية محليا وعالميا، وما من شك أن هذا الطموح لا يليق إلا بالعظماء ونحن أهل له، خاصة أن تاريخ أسلافنا، وتاريخ حاضرنا يردد أسماء لامعة لأبناء الوطن في سماء العلم يعملون في جامعات وشركات وطنهم وخارجه، وسجلت بأسمائهم منجزات ومخترعات عالمية. إن هذا الطموح يمثل نافذة نقدم من خلالها ما لدينا، وما نعتز به، ونأخذ مما لدى الآخرين ما يناسبنا.

العالم في وضعه الحالي، وما يشهده من توترات وتغيرات نفسية وسلوكية وثقافية، يحتاج منا إلى من يعيده لوضعه الطبيعي المحترم للقيم الإنسانية الجليلة. والمبتعثون -سفراء الوطن- قادرون بسلوكهم وتعاملهم وإنجازاتهم على إحداث التغيير المنشود في الأوساط التي يدرسون أو يعملون فيها.

